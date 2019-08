Corriere Fiorentino: "L’eccezione di Davide il Capitano"

"L’eccezionedi Davideil Capitano". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere Fiorentino. La Lega Calcio ha concesso anche per questa stagione la deroga alla Fiorentina per indossare la fascia da capitano dedicata a Davide Astori, il capitano viola morto ad Udine il 4 marzo 2018. «Per noi — dice il padre di Davide — è un piacere enorme vedere che venga ricordato sempre».