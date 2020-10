Corriere Fiorentino: "L'ombra di Sarri su Iachini: è l'ora dell'ultima chance"

Nonostante le rassicurazioni di Commisso, la panchina di Beppe Iachini sarebbe ancora pericolante. Secondo il Corriere Fiorentino in edicola oggi "L'ombra di Sarri su Iachini: è l'ora dell'ultima chance". Il tecnico contro l'Udinese potrebbe giocarsi le sue ultime carte per restare in viola. I contatti con Sarri non si sarebbero mai interrotti: il tecnico toscano aspetterebbe solo una proposta per risolvere il suo contratto con la Juve. Malumore all'interno dello spogliatoio per la fascia da capitano consegnata a Chiesa con la Sampdoria. La condizione di alcuni elementi importanti come Castrovilli e Amrabat sotto la lente di ingrandimento a Firenze.