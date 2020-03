Corriere Fiorentino: "La carta degli Europei"

"La carta degli Europei", titola il Corriere Fiorentino oggi in edicola. "Il prossimo sarà l’anno dell’Europeo..." Quante volte, dodici mesi fa, abbiamo ascoltato questa premessa durante i discorsi sul mercato? Oggi, col rinvio ufficiale al 2021, ci risiamo. E non è detto che per la Fiorentina sia un male. Anzi. Tra obiettivi da raggiungere e gioielli da trattenere infatti, Pradè e Barone si ritrovano con una carta in più da calare sul tavolo delle trattative. In entrata, e in uscita. E l'esempio più lampante è quello di Federico Chiesa, che potrebbe restare un'altra stagione per presentarsi al meglio ai prossimi Europei.