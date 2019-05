© foto di WilMan

Un titolo a tutta pagina per una questione delicatissima: "La grande paura" è la frase che campeggia sul Corriere Fiorentino oggi in edicola. Con un sottotitolo impietoso: "L'Empoli vince a Genova, ora anche i viola sono in piena lotta per la salvezza. Ma hanno già staccato la spina da tempo". Nella prima pagina del quotidiano anche la foto di Vincenzo Montella, con quest'ultimo che, sulla panchina della Fiorentina, ha conquistato fin qui un pareggio e cinque sconfitte.