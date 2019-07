"La palla passa a Chiesa". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere Fiorentino sul talento viola. Oltre alla festa, anche il primo vero confronto con Federico Chiesa. Rocco Commisso e l’attaccante viola si sono incontrati domenica, prima che tutta la Fiorentina raggiungesse l’Arthur Avenue Retail Market per il party voluto dal presidente, proprio mentre i tanti appassionati chiedevano foto e autografi. Un incontro sereno ma chiaro e determinato nei toni: la Fiorentina non ha intenzione di lasciar partire Chiesa, e stesso discorso vale per Dragoswksi, un altro giocatore non del tutto convinto di restare a Firenze. Il concetto è stato ribadito al gioiellino della Fiorentina e adesso spetterà solo e soltanto a Federico chiarire con quale stato d’animo affronterà la nuova stagione.