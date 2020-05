Corriere Fiorentino: "La rosa viola perde valore: Chiesa vale 20 milioni in meno?"

Sul Corriere Fiorentino si parla dello studio del CIES sugli effetti della quarantena nel calcio. "La rosa viola perde valore: Chiesa vale 20 milioni in meno?" titola il quotidiano toscano. Chiesa in questo momento costerebbe venti milioni in meno, ma la Fiorentina non ha alcuna intenzione di svenderlo. Il valore della rosa viola nei mesi dello stop è calato di 99 milioni. L’età media bassa, però, ha frenato la caduta.