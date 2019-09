Corriere Fiorentino: "La svolta di Rocco alla prova Heysel"

Grande indignazione in casa Fiorentina per i cori dei tifosi della Fiorentina. L’indignazione viola dopo il video alla festa della curva Fiesole. "La svolta di Rocco alla prova Heysel": scrive il Corriere Fiorentino. Fiorentina-Juventus non riesce proprio a essere una partita normale e torna a far discutere, a pochi giorni dalla sfida, per un video apparso sul web che riprende alcuni ultras nel corso della festa della Fiesole di domenica sera, urlare delle parole vergognose. Il presidente della Figc Gravina: "Siamo pronti a prendere provvedimenti qualora si ripetessero episodi simili".