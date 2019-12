Esonero o no? Si chiede il Corriere Fiorentino in prima pagina. "Le condizioni di Rocco, il bivio di Montella" scrive il quotidiano. Situazione non semplice in casa viola, Montella rischia. Commisso ha chiesto ad allenatore e squadra una svolta nell’approccio alla partita: se non dovesse succedere neanche contro l’Inter la panchina potrebbe saltare immediatamente.