Corriere Fiorentino: "Ma che senso ha?"

"Ma che senso ha?" si chiede il Corriere Fiorentino con un titolone in prima pagina. Il riferimento è al calcio a porte chiuse dopo l'allarme Covid-19. Fermarsi oppure no: calcio diviso e accuse fino al fischio iniziale delle gare di Serie A. A Udine pari per 0-0 tra l'Udinese e la Fiorentina in un clima surreale. Iachini: "Così diventa difficile giocare".