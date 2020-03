Corriere Fiorentino: "Mercafir, quasi addio. Ora la partita del Franchi"

vedi letture

"Mercafir, quasi addio. Ora la partita del Franchi": così il Corriere Fiorentino nelle sue pagine interne. ll club attraverso le parole di Joe Barone: "Noi continuiamo a valutare se partecipare o no. Ad oggi è l’unica opzione che il Comune ci ha offerto. Siamo delusi, non solo per quanto accade a Firenze ma per la situazione italiana". Il sindaco Nardella rilancia: "Investire a Novoli è un affare". Il nodo dei costi a Campo di Marte.