"Mercato chiuso, a giugno c’è Amrabat": così il Corriere Fiorentino in prima pagina. La Viola ha investito tanto sul mercato di gennaio, puntando su elementi importanti per il presente e per il futuro. Il colpo è arrivato, ma sarà viola da giugno. Il talento del Verona Amrabat acquistato per il prossimo campionato. Lui: "Ho scelto col cuore".