Corriere Fiorentino mette Ribery in copertina: "Viola a Verona"

"Viola a Verona". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport riserva alle vicede della Fiorentina, come al solito in taglio alto in prima pagina. La formazione di Montella è attesa dallaa trasferta contro l'Hellas Verona per provare a ripartire dopo il k.o. pre-sosta con il Cagliari. E prova a ripartire dal solito Frank Ribery, uomo-copertina anche in questo caso.