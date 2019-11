"Montella cerca una via d’uscita alla crisi". Così titola l'edizione odierna del Corriere Fiorentino sul tecnico viola. In casa viola non c’è il timore che la squadra abbia abbandonato Montella o che abbia cominciato a remargli contro. La preoccupazione piuttosto è che la squadra stia vivendo un momento di forte difficoltà tecnica. Per Montella, dopo una striscia di risultati positivi che avevano allontanato le ombre, il clima si è fatto nuovamente pesante: certamente a causa di un atteggiamento della squadra troppo dimesso, oltre che delle pesanti assenze che hanno condizionato la formazione, ma anche per quel marchio da ultimo erede dell’era Della Valle che torna a far capolino.