"Pace tra Cavalli e Della Valle nel nome di Astori": così il Corriere Fiorentino. Querela ritirata in cambio di una donazione e di scuse. Una donazione da 20 mila euro alla Fondazione Astori in cambio della remissione di querela ai fratelli Della Valle. Cavalli era stato accusato di diffamazione aggravata ai danni degli ex proprietari della Fiorentina. Vicenda che dovrebbe dunque essere arrivata alla conclusione.