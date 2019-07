Corriere Fiorentino: "Parata viola sull'Hudson"

© foto di WilMan

Il Corriere Fiorentino, nella prima pagina odierna, titola sul viaggio a stelle e strisce che sta per compiere il team viola: "In parata nel New Jersey di Commisso. Domani la Fiorentina vola negli Usa, sfide e feste (col pullman delle campionesse)". Nelle pagine interne maggiori particolari: "Parata viola sull’Hudson. La squadra domani vola negli Stati Uniti. Tre sfide tra grigliate e amarcord. Pronto un pullman scoperto per girare il New Jersey come le campionesse del mondiale".