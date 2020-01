"Pari-beffa, la scossa non c’è stata": il Corriere Fiorentino oggi in edicola analizza così il pareggio tra Bologna e Fiorentina. Benassi ha portato in vantaggio i viola nel primo tempo. La formazione di Iachini si è chiusa in difesa provando a far male in contropiede ma è stata beffata al minuto 94 da un calcio di punizione di Orsolini. Appuntamento con la vittoria ancora rimandato.