Corriere Fiorentino, parla Commisso: "Anche i calciatori devono fare la loro parte"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino titola in taglio alto con le parole di Rocco Commisso: "Anche i calciatori devono fare la loro parte". "Per il bene del calcio finire il campionato sarebbe la scelta migliore, ma la salute viene prima di tutto. Per ricominciare quindi dobbiamo essere sicuri di non correre rischi. Parlo costantemente con giocatori, allenatore e staff, vorrebbero tutti tornare in campo, è il loro lavoro, ma se fosse impossibile meglio pensare al futuro e non influenzare la prossima stagione. Anche i calciatori facciano la loro parte. L’esempio è già stato dato dalla Juventus, le altre società hanno trovato un un’intesa e noi siamo d’accordo con quanto deciso dalla Lega. I giocatori sono il più grande costo per una società di calcio", le parole del numero uno viola a Radio 24.