Corriere Fiorentino, parla Milenkovic: "In campo senza paura"

vedi letture

"In campo senza paura", titola il Corriere Fiorentino. Parole di Nikola Milenkovic, difensore viola, che parla in una lunga intervista: "È vero che sono molto giovane ma gioco in serie A da tre anni e ho fatto un Mondiale. Al di là dell’età in campo mi è sempre piaciuto prendermi responsabilità giocando senza paura. Noi calciatori siamo iper monitorati, ci sono tante persone che controllano quotidianamente il nostro fisico. Certo, giocare d’estate potrebbe non essere semplice, ma non penso che ci siano molte alternative se si vuole concludere la stagione".