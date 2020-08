Corriere Fiorentino, parla Prandelli: "Contento per Iachini, ora serve un bomber"

Cesare Prandelli, ex allenatore viola, ha parlato ai microfoni del Corriere Fiorentino, che titola così: "Contento per Iachini, ora serve un bomber". "Beppe se l’è meritata col lavoro e i risultati che ha ottenuto. È stato ingaggiato per raggiungere la salvezza e dare solidità e ha raggiunto gli obiettivi. È un allenatore serio, ha carattere e quindi è giusto andare avanti insieme", così sul tecnico della Fiorentina, mentre sul mercato dichiara: "Le squadre che ottengono risultati sono quelle dove allenatore e ds sono in sintonia. Guardate l’Atalanta con Gasperini e Sartori oppure il Verona con Juric e D’Amico. Se Iachini chiederà determinati giocatori, dovrà essere accontentato. Nessuno pretende fuoriclasse, ma lui dirà di quali caratteristiche ha bisogno e queste gli vanno garantite".