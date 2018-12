Corriere Fiorentino: "Per i viola è il momento di crescere"

"Il momento di crescere", scrive Il Corriere Fiorentino nelle sue pagine sportive. Visita a sorpresa del patron Della Valle al centro sportivo per parlare a tutti i giocatori. Ribadita la fiducia nell'allenatore e nel progetto, via gli alibi di gioventù: serve cambiare passo. Della Valle avrebbe anche voluto seguire la squadra in trasferta a Reggio Emilia, come ha fatto lo scorso anno e due anni fa, ma impegni di lavoro con le altre aziende familiari lo porteranno all’estero nel fine settimana. È proprio per questo che ha deciso di presentarsi a Firenze, anche per dimostrare al gruppo che è pronto a difenderli e ad ascoltarli nei momenti più difficili. Nel corso della sua visita Andrea ha anche incontrato i suoi uomini di fiducia, da Corvino a Freitas fino ad Antognoni.