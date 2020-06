Corriere Fiorentino: "Pezzella, Badelj e Chiesa in partenza. E la fascia dove va?"

Il Corriere Fiorentino si interroga sul nome del prossimo capitano della Fiorentina. "Pezzella, Badelj e Chiesa in partenza. E la fascia dove va?" scrive il quotidiano toscano in prima pagina. Per il centrocampista possibile un finale di carriera a Mosca, mentre sul difensore argentino ci sono il Valencia e il Napoli. Discorso diverso per Federico: Commisso aspetta un’offerta.