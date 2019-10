Corriere Fiorentino: "Pradè a Chiesa: 'Rinnovo? Ci si sposa in due'"

"Pradè a Chiesa: 'Rinnovo? Ci si sposa in due'": così il Corriere Fiorentino in prima pagina. Il quotidiano riprende le parole del dirigente viola in conferenza stampa. Ancora una volta il tema scottante riguarda il futuro di Federico Chiesa: "Su Federico siamo sempre stati chiari. Siamo contenti di come si sta comportando, in campo e fuori, e ci saranno tempi e modi per mettersi a sedere a un tavolo. Per noi rappresenta un calciatore sul quale vogliamo costruire il nostro domani, mi auguro che anche lui la veda così perché i matrimoni si fanno in due. Serve capire quali sono le sue sensazioni e le sue motivazioni, solo lui può prendere certe decisioni".