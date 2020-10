Corriere Fiorentino: "Pradè: 'Chiesa, impossibile proseguire. Ora siamo più forti'"

Il Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi dedica spazio alle dichiarazioni di Daniele Pradè in conferenza stampa, alla fine del mercato. "Pradè: 'Chiesa, impossibile proseguire. Ora siamo più forti'" titola il quotidiano. "Federico, e soprattutto suo padre, non ci hanno mai preso in considerazione. Vedevano la Fiorentina solo come un veicolo per andare altrove. Il presidente e la sua famiglia credono ancora nelle passioni, vivono di sentimenti, e a Federico avevano dato tutto. Sono rimasti feriti. Un errore la fascia da capitano" le dure parole del ds su Chiesa, ceduto alla Juve.