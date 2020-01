"Pradè nasconde le carte Mercato": questo il titolo del Corriere Fiorentino dedicato alla Viola. Servirà aspettare gli ultimi giorni di mercato per i nuovi acquisti della Fiorentina. Dopo l’arrivo di Cutrone in attacco, i dirigenti sono a caccia di affari da cogliere nelle ore finali della campagna di rafforzamento. Il ds in conferenza per il rinnovo di Sottil, nasconde le carte e non si sbilancia.