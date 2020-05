Corriere Fiorentino: "Pradè racconta i giorni con il Covid-19: ho contagiato la mia famiglia"

vedi letture

"Pradè racconta i giorni con il Covid-19: ho contagiato la mia famiglia". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere Fiorentino in riferimento alle parole ds Pradè: "La paura per il contagio dopo Udine, la sorpresa del contratto fino al 2021: «Ho infettato tutta la famiglia, i miei suoceri allo Spallanzani per un mese»".