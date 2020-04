Corriere Fiorentino: "Prandelli: 'Nella mia testa zero spazio al calcio'"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, nel taglio basso della prima pagina presenta un'intervista a Cesare Prandelli, ex tecnico dei Viola e della Nazionale: "'Nella mia testa zero spazio al calcio'. Prandelli e il Covid: faccio il contadino, tra gli ulivi. Tornare in campo? Ma come si fa...".

Nell'intera pagina sportiva dedicata al tecnico quest'oggi, si legge: "Io, la panchina, il Covid 19. La partita è ancora lunga. Cesare Prandelli parla di calcio e della sua quarantena a Firenze: 'Per la prima volta mi sento molto lontano dal lavoro di allenatore'".