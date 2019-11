Corriere Fiorentino: "Prima da ex per Simeone, bomber a Cagliari"

"Prima da ex per Simeone, bomber a Cagliari": questo il titolo del Corriere Fiorentino che a pagina 9 analizza il momento del centravanti del Cagliari, arrivato in Sardegna in estate proprio dalla Fiorentina. Tre gol e due assist nelle prime undici giornate di campionato, con il Cagliari si sta rilanciando dopo il periodo buio a Firenze: "Se dovessi segnare? Farò quel che mi sento in quel momento" ha detto il Cholito.