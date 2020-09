Corriere Fiorentino: "Pulgar è guarito, ora è pronto a tornare nel gruppo viola"

vedi letture

"Pulgar è guarito, ora è pronto a tornare nel gruppo viola", titola questa mattina in taglio alto il Corriere Fiorentino. Buone notizie per la squadra di Iachini: positivo al Covid a fine agosto, Erik Pulgar adesso è guarito. Il cileno ex Bologna ha saltato tutta la preparazione, ora si attende soltanto il via libera dei medici affinché rientri in gruppo.