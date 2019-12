Corriere Fiorentino: "Razzismo, il rilancio di Rocco"

"Razzismo, il rilancio di Rocco": così il Corriere Fiorentino in edicola oggi. Rocco Commisso parla ancora del caso razzismo negli stadi italiani. Il patron viola alla cerimonia per Mandela con Boateng: "È una battaglia da vincere. E' una minoranza che va allontanata". Poi la visita al Meyer insieme a Montella e a una parte della squadra per portare regali ai bambini.