"Franck con l'Inter vuole esserci. Oggi prova decisiva": così il Corriere Fiorentino in prima pagina. Oggi il provino decisivo per Ribery, che anche ieri si è allenato in palestra dopo l'infortunio. Se dovesse recuperare dall’infortunio alla caviglia tornerebbe in attacco con Chiesa. Montella spera di riavere il francese in vista dell'importante sfida contro l'Inter.