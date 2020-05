Corriere Fiorentino: "Ribery è ancora fermo per la burocrazia"

"Ribery è ancora fermo per la burocrazia" scrive il Corriere Fiorentino a pagina 13. In un lunedì di lavoro per molti (anche ieri si sono allenati in solitaria Pezzella, Lirola, Benassi, Milenkovic, Chiesa, Vlahovic e tanti altri), Ribery è costretto ad attendere. Nonostante due tamponi negativi non può allenarsi al centro sportivo perché è stato all’estero e non è chiaro se il francese dovrà restare in quarantena come ogni straniero rientrato in Italia o se sarà possibile averlo in gruppo già dai prossimi giorni.