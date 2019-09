"Ribery, il settebello di Montella": così il Corriere Fiorentino in prima pagina. Sei anni fa Pizarro, oggi Ribery: l’importanza per l’allenatore viola di avere in campo un campione che fa da direttore d’orchestra e dà imprevedibilità al gioco. I due sarebbero stati imprendibili in campo: Ribery a fare assist, Montella a finalizzare. Ora Firenze sogna.