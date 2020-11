Corriere Fiorentino: "Ribery re senza corona. La seconda stagione viola sembra un calvario"

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si sofferma sul momento che sta attraversando Franck Ribery: "Ribery re senza corona. La seconda stagione viola sembra un calvario". Ora è fuori per fastidi muscolari: l'ennesimo infortunio di una stagione travagliata. Un re senza corona, incapace da troppo tempo di trascinare la sua truppa. Da un anno e mezzo Ribery e la Fiorentina vivono in simbiosi. Si chiama dipendenza, e la dipendenza si sa, non porta mai a niente di buono. Un esercito timido, quello viola, che diventa inerme senza il suo soldato migliore. Quello rimediato contro il Benevento è solo l'ultimo di una serie di infortuni e che lo lascerà fuori certamente in Coppa Italia, e probabilmente anche in campionato, quando la viola affronterà il Milan. L'idea di Prandelli è quella di fargli fare un lavoro meno di quantità e più di qualità, motivo per cui era stato preso.