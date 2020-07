Corriere Fiorentino: "Ribery scacciai cattivi pensieri. Però non basta"

"Ribery scacciai cattivi pensieri. Però non basta" scrive il Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi. Brutto pareggio ieri al Franchi tra Fiorentina e Cagliari: 0-0 tra viola e sardi. Ribery comunque è sceso in campo dopo lo choc e lo sfogo per il furto nella sua cosa di Bagno a Ripoli e ha disputato un'ottima gara.