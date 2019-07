Corriere Fiorentino: "Ritiro, primo giorno viola tra gli alberi caduti"

"Primo giorno viola in Val di Fassa tra gli alberi caduti". Scrive così l'edizione odierna del Corriere Fiorentino in prima pagina, precisamente in taglio alto, soffermandosi sul ritiro della Fiorentina in quel di Moena. Da registrare, all'arrivo dei calciatori, la contestazione per Jordan Veretout, ormai separato in casa (almeno con i tifosi) visto che ha preannunciato il suo addio.