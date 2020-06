Corriere Fiorentino: "Rizzoli ammette la malizia di Caicedo e apre sul VAR a chiamata"

Sul Corriere Fiorentino si parla ancora di Lazio-Fiorentina e delle proteste dei viola. "Rizzoli ammette la malizia di Caicedo e apre sul VAR a chiamata" scrive il quotidiano in prima pagina Il designatore arbitrale e il rigore (contestato) dato a Caicedo "C’è stata malizia, ma dal campo era difficilissimo vederlo". Resta da capire perché Fabbri non abbia consultato la tecnologia. Rizzoli risponde a Commisso sulla chiamata VAR per le squadre "Siamo d’accordo, ma la decisione non è solo nostra".