© foto di Mattia Verdorale

"Rocco: Ribery un affarone". Questo il titolo a pagina 14 del Corriere Fiorentino in edicola stamani che fa riferimento all'ala francese e alle parole che il patron viola ha riservato per lui: "Il francese ci sta mettendo il cuore, ora ce lo invidiano tutti. Con Ribery che ha risposto recentemente in un'intervista dichiarando amore aperto a Firenze: "La passione della gente di Firenze mi ricorda Marsiglia, qui c'è tutto quello che serve. Il magnate italoamericano si è poi espresso anche sullo stadio nell'intervista rilasciata ieri: "Voglio dire alla politica che ci aiuti a realizzare con velocità il progetto".