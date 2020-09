Corriere Fiorentino, Rocco Commisso: "Voglio distruggere il Franchi"

"Voglio distruggere il Franchi". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna del Corriere Fiorentino in riferimento alle parole pronunciate nella giornata di ieri dal presidente della Fiorentina, dopo l'incontro avvenuto col Sindaco Dario Nardella in Comune: "Un incontro di due ore, definito «positivo» da Palazzo Vecchio. Poi, la sorpresa: il patron della Fiorentina Rocco Commisso saluta il sindaco di Firenze Dario Nardella, parla e attacca: «Io voglio distruggerlo tutto e ricostruire il Franchi come voglio io. Il Franchi non è il Colosseo o Palazzo Vecchio». E oggi visita l’alternativa al Franchi, l’area di Campi".