Corriere Fiorentino: "Rocco e il caso Gasperini: 'Offesi anche noi'"

Sul Corriere Fiorentino si parla della diatriba tra Fiorentina e Atalanta. Non si placano le polemiche tra i due club. "Rocco e il caso Gasperini: 'Offesi anche noi'" scrive il quotidiano fiorentino. Rocco Commisso non ci sta, le accuse dell’allenatore dell’Atalanta nei confronti dei tifosi della Fiorentina non gli sono andate giù: "Prima di parlare dei tifosi delle altre squadre e della Fiorentina in particolare, penso sia doveroso guardare cosa succede in casa propria".