La nuova Fiorentina di Rocco Commisso è pronta a spiccare il volo e pian piano prende forma. Passaggio importante la conferma di Vincenzo Montella, che il neo-patron ha incontrato a New York. "Rocco-Montella, voglia di rifare la Fiorentina Olé", titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere Fiorentino e per 'Fiorentina Olé' si intende la prima Viola dell'allenatore campano, che ha incantato più volte la Serie A.