Corriere Fiorentino: "Rocco: 'Orgoglioso del decimo posto'"

"Rocco: 'Orgoglioso del decimo posto'". Così in taglio basso il Corriere Fiorentino, che dedica spazio alle parole del patron dei viola. In collegamento da New York, Commisso ha raccontato le ambizioni, le speranze, ma anche ciò che non ha funzionato nel suo primo anno nel calcio italiano: "Nessun presidente al primo anno ha speso e fatto meglio di me". Su Chiesa: "Può partire se arriva l'offerta giusta". Poi un commento sul centro sportivo e sugli arbitri: "Se ci sono altri ostacoli per Bagno a Ripoli, lascio tutto. Scriverò a Gravina e Nicchi".