"Rocco: tutto fermo, sono deluso": così il Corriere Fiorentino nel titolone in prima pagina. Spazio alla questione stadio e alle parole di Rocco Commisso in conferenza stampa. Il presidente viola dà una stoccata sul Franchi ("Una porcheria com’è mantenuto") e non esclude il restyling. Sul nuovo impianto: "La Mercafir non è l’ottimo, per lo stadio resta ogni opzione. Il Comune mi aiuti".