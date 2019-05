© foto di stefano tedeschi

Apertura del Corriere Fiorentino dedicata alla sfida che è valsa la salvezza a Genoa e Fiorentina, grazie ad un pareggio in cui ha vinto solo la paura. Il quotidiano titola: "Salvi tutti (o quasi). La partita viene definita "virtuale, per non dire inesistente", ed ora sia per la Fiorentina che per il Genoa sarà il momento di aprire un nuovo capitolo. Per i viola si parla di un cambiamento anche alla guida societaria, con il forte interessamento dell'americano Commisso. Pronta una rivoluzione in casa Fiorentina nei prossimi mesi.