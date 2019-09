Corriere Fiorentino, sì dai club del tifo a Commisso: "Basta razzismo"

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi dà ampio risalto alle dichiarazioni di Rocco Commisso al Corriere della Sera. "Basta cori sull’Heysel: quei cori e la violenza no" ha detto il numero uno della Fiorentina. Commisso: "Basta cori sull’Heysel" Un sì dai club del tifo: "Noi con te" titola il giornale. La dura presa di posizione del patron della Fiorentina è stata accolta con favore dal presidente del centro di coordinamento dei viola club. Filippo Pucci: "Sul razzismo la penso esattamente come Rocco: non si può e non si deve tollerare".