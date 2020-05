Corriere Fiorentino si proietta alla prossima stagione: "Piano viola per l'Europa"

La Fiorentina sogna in grande da quando in sella al club s'è messo Rocco Commisso, insieme alle sue enormi ambizioni. "Piani viola per l'Europa", titola nell'apertura delle pagine sportive il Corriere Fiorentino, che racconta di una dirigenza già al lavoro per la squadra della prossima stagione, allenatore compreso: Iachini dovrà vedersela con Spalletti, Emery, Juric e Di Francesco. E' partita, inoltre, la caccia al grande bomber.