Corriere Fiorentino: "Simeone-Belotti, sabato sfida di bomber a secco"

© foto di Ospite

La crisi del gol al centro dei commenti odierni del Corriere Fiorentino, che titola "Simeone-Belotti, sabato la sfida dei bomber a secco". Il Cholito ha segnato solo due reti in campionato nonostante sia partito sempre titolare. Stessa sorte per il Gallo che in questa stagione non sta riuscendo a trascinare i granata con le sue reti. Per questo la gara di sabato sarà importante soprattutto per loro due.