Corriere Fiorentino: "Sottil al Cagliari, Ranieri e Gori in Serie B. Le 'pianticelle' partono"

vedi letture

"Sottil al Cagliari, Ranieri e Gori in Serie B. Le 'pianticelle' partono". Così in taglio alto il Corriere Fiorentino a proposito delle operazioni in uscita dei viola. "Una linea poco verde", osserva il quotidiano, che all'interno scrive: "Il salto dal mondo giovanile a quello dei grandi non è poi così automatico, soprattutto in una piazza esigente come Firenze".