Corriere Fiorentino: "Stangata per Ribery, tre turni di stop"

"Stangata per Ribery, tre turni di stop": così il Corriere Fiorentino in prima pagina quest'oggi. Si parla naturalmente dei tre turni di squalifica comminati al francese dopo gli spintoni al guardalinee, arrivati al termine della sfida persa con la Lazio. Un turno di stop anche per Montella, colpevole di aver insultato l’arbitro. Mentre Pezzella è stato ammonito con diffida e multato. L’ira di Commisso: "Scandaloso, ma perché l’arbitro non va a guardare le immagini del Var?".