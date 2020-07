Corriere Fiorentino: "Stasera il Bologna. Ultima in panchina al Franchi per Iachini"

"Stasera c'è il Bologna. Ultima in panchina al Franchi per Iachini" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina. Con l’obiettivo salvezza raggiunto per Iachini quella di stasera potrebbe essere la gara dei saluti nel suo stadio. I dirigenti della Fiorentina sembrano orientati a cambiare allenatore: contattato Di Francesco, ma piace anche Giampaolo. La decisione sarà annunciata da Commisso agli inizi di agosto.