Corriere Fiorentino: "Stop al calcio. Per i viola fornelli e PlayStation"

Come passano il tempo i calciatori viola in questi giorni senza allenamenti? Ce lo dice il Corriere Fiorentino in edicola oggi. "Stop al calcio. Per i viola fornelli e PlayStation" scrive il quotidiano toscano. Vlahovic si dedica alla cucina, Chiesa e Lirola fanno tornei di videogiochi, Castrovilli adotta un altro cane e gioca a Fortnite.